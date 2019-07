[VIDEO] Drugskoeriers opgesloten in container, moeten zelf politie bellen

De politie heeft twee drugstrafikanten uit een container in de Antwerpse haven bevrijd. Dat laat het parket weten. De twee waren op zoek naar drugs in de container, maar werden onwel door de hitte en moesten uiteindelijk zelf de politie bellen.

De noodcentrale kreeg om 10.30 uur een oproep van de twee. Ze vertelden dat ze opgesloten zaten in een container en dat ze bezig waren met een drugsuithaling, vertelt het parket.

(Lees verder onder de video)

De politie ging op zoek naar de container, maar kon die pas twee uur laten lokaliseren. Omstreeks 12.20 uur konden de twee bevrijd worden.

In de container is cocaïne aangetroffen, hoeveel precies is niet geweten.