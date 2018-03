Veviba verkocht gewoon vlees als bio

Het omstreden vleesbedrijf Veviba verkocht gewoon vlees als biovlees om zo meer winst te maken. Dat blijkt uit een verslag van het parket van Luxemburg, dat bekendgemaakt is in de Kamercommissie. Het is al het derde sjoemeldossier in een week tijd tegen het vleesbedrijf.

Het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken kwam vorige week in het oog van de storm terecht, toen bleek dat bij het vleesbedrijf verschillende inbreuken waren vastgesteld. Niet alleen sjoemelde Veviba met de houdbaarheidsetiketten, ze verwerkten ook vlees in hun gehakt dat eigenlijk niet bestemd was voor menselijke consumptie.

Maar uit het verslag van het parket van Luxemburg blijkt dat het bedrijf op nóg een andere manier fraudeerde: ze verkochten gewoon vlees als biovlees. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed het bedrijf dat om hun winstmarges te vergroten. “Het biovlees, dat merkelijk duurder is, zou zo toelaten om de winstmarge van Veviba te verhogen”, zei Geens daar gisteren over in de Kamercommissie.

Dossier bleef liggen

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) stelde al in december 2016 een proces-verbaal op, maar maakte dat pas in maart vorig jaar over aan het parket van Luxemburg. Daarin werd gezegd dat het FAVV vermoedde dat gewoon vlees als biovlees werd verkocht.

Toch duurde het langer dan een jaar vooraleer een huiszoeking werd uitgevoerd, zegt parlementslid Stefaan Van Hecke (Groen). “Het is duidelijk dat het bedrijf verschillende regels aan zijn laars lapte”, zegt Van Hecke aan VTM NIEUWS. “Het zijn allemaal inbreuken die de winst van het bedrijf omhoog moesten krikken.”

Er zijn geen details over welk vlees het precies gaat, en waar dat vlees overal terecht is gekomen.

Bekijk ook: