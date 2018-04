Verzekeraar weigert steeds meer arbeidsongevallen

Om de andere werkdag sterft in ons land iemand na een arbeidsongeval. "Maar terwijl het aantal inspecteurs blijft dalen, zit het aantal door verzekeraars geweigerde erkenningen in de lift", zegt Herman Fonck van het ACV in de kranten van Mediahuis.

Opvallend daarbij is dat de ene verzekeraar systematisch meer erkenningen (en dus vergoedingen) weigert dan de andere. Volgens cijfers van toezichthouder Fedris over arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk, stuurt marktleider AXA slachtoffers vier keer vaker wandelen en Federale zelfs vijf keer vaker dan pakweg Fidea of P&V.

Sectorfederatie Assuralia heeft "geen pasklaar antwoord voor de grote verschillen", maar denkt dat de samenstelling van de klantenportefeuille en de commerciële insteek van de verzekeraars er voor veel tussen zit.