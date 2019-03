Verwaarloosde dieren komen aan in De Zonnegloed

In dierentuin De Zonnegloed zijn een 20-tal exotische dieren aangekomen. Het gaat vooral om reptielen die in beslag genomen zijn. Ze krijgen in De Zonnegloed een nieuwe, permanente thuis.

De Zonnegloed is het enige opvangcentrum in ons land waar zo'n inbeslaggenomen dieren hun hele leven kunnen blijven.

Veel van deze dieren worden als huisdier gehouden. In het begin zijn ze klein, maar dat blijft niet zo, en dan wil de eigenaar ze weg.

Binnenkort zal je minder reptielen als huisdier mogen houden, maar die lijst ligt nog niet vast.