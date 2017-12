Vervang-Jezus in Brusselse Kerststal

Er ligt weer een kindje Jezus in de kerststal op de Brusselse Grote Markt. Dat meldt burgemeester Philippe Close op Twitter. Het gaat om een vervang-pop nadat de originele Jezus-pop vorige nacht werd gestolen.

Wat er met het originele beeldje is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het popje werd nog niet teruggebracht of teruggevonden en de politie onderzoekt de zaak. Burgemeester Philippe Close laat via Twitter weten dat de kerststal weer compleet is.

Alles is in orde. Baby Jezus ligt terug in zijn kribbe op de Grote Markt. pic.twitter.com/mNOIaiLJYZ — Philippe Close (@PhilippeClose) 29 december 2017

Protest of vandalisme?

Het is niet de eerste keer dat het kindje Jezus uit de stal werd gestolen. Dat gebeurde eerder al in 2014, toen als protestactie tegen de regering-Michel. Of het ook vandaag om een protestactie gaat of louter om vandalisme is nog niet bekend.