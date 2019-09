Vertrekkend Proximus-CEO Leroy over verkoop aandelen: "Foute perceptie"

De verkoop van aandelen Proximus door vertrekkend CEO Dominique Leroy heeft niets te maken met haar vertrek bij het telecombedrijf. Dat heeft ze zondag zelf laten weten.

Vrijdag raakte bekend dat Dominique Leroy, die op 1 december Proximus inruilt voor de Nederlandse sectorgenoot KPN, een maand voor ze haar vertrek bekendmaakte een pakket Proximus-aandelen heeft verkocht. Beurswaakhond FSMA gaat de aandelentransactie onderzoeken.

In een persoonlijke boodschap gaf Leroy zondag toelichting bij de verkoop. Haar vertrek was "zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop", aldus Leroy. "Ik betreur dat deze perceptie is ontstaan, dit is niet in lijn met mijn waarden waar integriteit en transparantie zeer hoog staan".