"Vertragingen met pakjes nu opgelost"

De vertragingen bij de pakjesdienst van bpost van de afgelopen dagen zijn weggewerkt. Dat zegt de woordvoerster van bpost, Barbara Van Speybroeck. Het postbedrijf verwacht geen bijkomende problemen nu het ook deze week een verkorte werkweek is. De vakbonden spreken van een tijdelijk lapmiddel en zeggen dat het om een structureel probleem gaat.

Vorige week kampte bpost met een achterstand voor het leveren van pakjes. Dat heeft volgens het postbedrijf enerzijds te maken met de sociale acties, anderzijds omdat het vorige week een verkorte werkweek was waardoor de pakjes bleven liggen.

Hoewel het postbedrijf zei dat de problemen na het weekend opgelost zouden zijn, waren er gisteren toch nog problemen. Vandaag is de achterstand wel weggewerkt, zegt Van Speybroeck. Alle pakjes zouden dus op tijd hun bestemming moeten bereiken.

Daarnaast verwacht bpost niet dat er deze week opnieuw problemen zullen opduiken, omdat het ook deze week een verkorte werkweek is. “Vorige week hebben we op maandag uitzonderlijk de brugdag gemaakt, dat doen we deze week niet. Daardoor verwachten we ook geen ophoping van pakjes.”

Structurele vertragingen

Al zijn de vakbonden het daar niet mee eens. Volgens hen heeft bpost de afgelopen dagen wat verschuivingen van het personeel gedaan om de achterstand op te lossen, maar gaat het om een tijdelijk lapmiddel.

Als het structureel personeelsprobleem niet wordt opgelost, zullen er volgens hen vertragingen blijven. “Het probleem zit veel dieper. Als het personeelsbeleid niet wordt opgelost, blijft het dweilen met de kraan open”, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD.

Nog sociale acties?

Vakbonden en directie zitten volgende week samen om tot een oplossing te komen voor onder meer het personeelstekort. Er ligt wel al een actieplan klaar voor als het overleg niets oplevert, laten de vakbonden weten.

