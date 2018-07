Vertraging op Zaventem door onweer

Op Brussels Airport zijn er problemen door het hevige onweer. De luchthaven bevestigt aan VTM NIEUWS dat er tot 18.45 uur geen activiteit is op het tarmac. Daardoor zijn er hier en daar vertragingen.

Sinds 17.00 mag er niets of niemand meer op het tarmac, bevestigt een woordvoerster van de luchthaven. "Een twintigtal vluchten kon niet vertrekken. Die mensen wachten nog steeds op info aan de gate", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck.

Ondertussen deelt het personeel ook flesjes water uit aan de passagiers in de aankomsthal. "Intussen is er wel opnieuw toestemming voor het grondpersoneel om op het tarmac te gaan", vertelt Nathalie Dyck. "Rond 21.00 uur zal alles opnieuw normaal moeten verlopen."

Wat was er aan de hand?

"Het ging om een bijzonder hevig lokaal onweer, dat boven de luchthaven bleef hangen", gaat Nathalie Dyck verder. "Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om het grondpersoneel preventief van het tarmac te halen. Vluchten die klaar stonden om te vertrekken, konden wel opstijgen. Ook vliegtuigen konden landen, maar passagiers mochten niet uitstappen."

Hi Marc, all tarmac operations are on hold due to adverse weather conditions *Els