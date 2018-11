Vertenten blijft radioloog in UZ Brussel

Bart Vertenten mag na zijn vrijlating onder voorwaarden zijn werk als radioloog bij het Universitair Ziekenhuis Brussel gewoon voortzetten. Dat meldt een woordvoerder van het UZ Brussel. Mogelijk krijgt de in verdenking gestelde scheidsrechter wel een minder zichtbare functie.

"Ons standpunt blijft hetzelfde en dat is dat hij niet veroordeeld is", stelt Edgard Eeckman, woordvoerder UZ Brussel. "De zaak draait rond de voetbalsfeer buiten zijn job en als ziekenhuis zijn wij tevreden van zijn werk als radioloog."

Zo lang Vertenten enkel in verdenking is gesteld en niet officieel veroordeeld is, zal het UZ Brussel haar radioloog ook niet veroordelen. Er volgt deze week een overleg met Bart Vertenten zelf over de verdere invulling van zijn job, nu hij als persoon erg gemediatiseerd werd. Daarna kan hij meteen terug aan de slag.

Minder zichtbaar

"Het kan dat hij minder zichtbaar wordt als radioloog. Dat kunnen we praktisch organiseren. Er zijn meerdere functies die hij binnen zijn job kan invullen", vertelt Eeckman. Het UZ Brussel heeft ook geen weet van klachten van collega's of andere medewerkers die problemen hebben met een terugkeer van Vertenten in het UZ Brussel.