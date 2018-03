Verslag Veviba naar parlement

Het parket zal normaal gezien rond 16 uur het verslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over slachthuis Veviba volledig onderzocht hebben. Daarna maken ze het verslag meteen over aan het federaal parlement, dat kondigde minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) vandaag aan. De kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven zullen het verslag woensdagvoormiddag uitvoerig bespreken.

Na een woelig debat over het recente verloop van de fraudezaak kondigde minister Ducarme aan dat het parket rond 16 uur klaar zal zijn met het onderzoek naar het verslag van het FAVV over slachthuis Veviba. Het parket wilde met dit onderzoek nagaan of het geheim van het lopende onderzoek niet geschonden zou worden. Dat is ondertussen gebeurd en het verslag komt nu ter beschikking van het federaal parlement.

Debat op woensdag

De minister kondigde aan dat hij het verslag - eventueel zonder de passages waartegen het parket bezwaar heeft - in de late namiddag naar het parlement zal doorsturen. De commissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven komen woensdagvoormiddag samen om over het verslag te debatteren, kondigden de voorzitters Muriel Gerkens en Jean-Marc Delizée aan, waarna de vergadering van vandaag gesloten werd.