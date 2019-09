Verse tartaarsaus oorzaak van salmonella-uitbraak in hotelschool Spermalie

De vers bereide tartaarsaus is de oorzaak van de salmonella-uitbraak twee weken geleden in hotelschool Spermalie in Brugge. Dat is gebleken na onderzoek van het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid.

Op vrijdag 6 september en in de daarop volgende dagen zijn in de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge een 200-tal leerlingen en leerkrachten ziek geworden. Uit laboratoriumonderzoek van stalen van de stoelgang bleek al snel dat de ziekte veroorzaakt werd door een uitbraak van Salmonella. Het FAVV heeft dan monsters genomen van de maaltijden die de dagen voor de uitbraak in het schoolrestaurant werden geserveerd. Daarbij is nu Salmonella gedetecteerd in de vers bereide tartaarsaus, meer specifiek in de eieren die daarvoor gebruikt werden.

Desinfectie

Om de uitbraak te stoppen hebben het FAVV en het Agentschap Zorg en Gezondheid onmiddellijk maatregelen genomen. Er werd de opdracht gegeven om eerst de keuken van het schoolrestaurant en daarna bij uitbreiding alle keukens en keukenmaterialen te reinigen en te desinfecteren. Uit voorzorgsmaatregel mochten er geen rauwe voedingswaren geserveerd worden, door verhitting wordt de Salmonella bacterie namelijk afgedood.

Niemand immuun

"Een incident kan steeds gebeuren, zelfs wanneer voedselveiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt, niemand is hier immuun voor”, laat het FAVV weten. "Wanneer zich een incident voordoet, is het belangrijk dat de scholen snel en adequaat reageren en meewerken met de overheden om de bron van de besmetting te identificeren en uit dit voorval te leren. De Hotelschool Spermalie was zeer constructief en werkte bij het onderzoek naar deze ziektecluster erg goed mee, net als de ouders bij het invullen van de vragenlijsten.” Sinds 14 september zijn er geen nieuwe ziektegevallen gemeld. De school kan dus zijn normale werking hervatten.