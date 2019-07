Verschillende treinen geblokkeerd door technische problemen

Verschillende treinen staan geblokkeerd door technische problemen, onder meer met de bovenleidingen. Er is hinder op hele net. Tussen Brussel en Mechelen staat een Thalys vast. Tussen Oudenaarde en Kortrijk moest een zestigtal reizigers geëvacueerd worden door een bermbrand.

Door een bermbrand in Harelbeke op het traject Oudenaarde - Kortrijk moesten de treinen worden stilgelegd. De passagiers werden geëvacueerd en naar provinciaal domein De Gavers gebracht. De brand is intussen geblust, maar de trein staat nog steeds op de sporen waardoor het treinverkeer niet opnieuw hervat kan worden.

Vervoersmaatschappij De Lijn laat weten dat ook de kusttram is stilgelegd. Eerder op de dag was de bovenleiding al naar beneden gekomen in De Haan, waardoor het verkeer tussen De Haan en Oostende al werd stilgelegd. De afgelopen uren doken er echter nog meer problemen met de bovenleiding of andere technische problemen op, waardoor in eerste instantie beslist werd de trams aan lagere snelheid te laten rijden. "Maar daardoor nemen de vertragingen natuurlijk verder toe", zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. "Uiteindelijk werd beslist het verkeer over het hele traject stil te leggen. Er worden pendelbussen ingelegd."

In De Haan is ook het gemeentelijk noodplan afgekondigd.

Later meer.