Verschillende edities Franstalige krant L'Avenir verschijnen vrijdag niet

De verschillende edities van de Franstalige krant L'Avenir zullen vrijdag niet verschijnen. Dat heeft de krant laten weten in een nieuwsbrief aan de abonnees. De Franstalige journalistenbond (AJP) en de redactieraad van de krantengroep hebben de informatie bevestigd.

Donderdag waren er al werkonderbrekingen op de redactie van L'Avenir. "Dat is het betreurenswaardige gevolg van het feit dat de dialoog met de directie verbroken is", aldus de Franstalige journalistenbond en de redactieraad. De krant laat weten dat de abonnementen automatisch met een dag verlengd worden. Donderdag was de deadline voor vrijwillige vertrekken binnen de redactie.

Bedrogen

"De positie van de directie is niet veranderd", luidt het. "We vinden dat we bedrogen zijn bij de personeelsvergadering van 5 december 2018", zeggen de vertegenwoordigers van de journalisten. "De vakbondsdelegatie stelde toen dat de directie zich akkoord had getoond om elk gedwongen ontslag uit te sluiten. Maar in het akkoord dat ondertekend werd staat dat de directie zich het recht voorbehoudt om ontslagen op de redactie te overwegen. Was dat punt aan bod gekomen op de personeelsvergadering, dan had de redactie nooit haar zegen gegeven."

Volgens de journalistenbond en de redactieraad zijn ze, in tegenstelling tot wat de directie beweert, niet met nieuwe eisen gekomen, maar "wel met een vraag, om de conventie met de journalisten uit 2017 correct toe te passen. Het niet-respecteren van die conventie zou leiden tot gedwongen en willekeurige ontslagen."

In december vorig jaar raakten het personeel en de directie van Editions de l'Avenir het eens over het vertrek van 45 voltijdse equivalenten, op vrijwillige basis.