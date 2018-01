Verpleegster vergeet bejaarde op toilet

Een veertigjarige verpleegster uit Bree heeft zich voor de correctionele rechtbank van Tongeren moeten verantwoorden voor het overlijden van een bejaarde vrouw die ze in 2014 op het toilet vergeten was. Het openbaar ministerie vroeg om de verpleegster een gevangenisstraf van een jaar, volledig met uitstel, op te leggen. Haar advocaat vroeg om de opschorting van de straf. Het vonnis volgt op 31 januari.

Op 28 juni 2014 maakte de verpleegster van het Genkse rusthuis Toermalien met haar twee collega's de dertig rusthuisbewoners klaar voor de nacht. De 83-jarige zwaar hulpbehoevende vrouw vroeg aan de verpleegkundige om haar op het toilet te helpen. De verpleegster zette de vrouw vast in een harnas om te voorkomen dat ze van het toilet zou vallen en ging zoals gewoonlijk verder met haar ronde terwijl de bewoonster op het toilet zat.

Doordat de bejaarde vrouw, tegen haar gewoonte in, niet op de verpleegkundige had geroepen was de verpleegkundige helemaal vergeten dat de vrouw nog op het toilet zat, en vertrok ze naar huis zonder de vrouw van het toilet te helpen. De 83-jarige viel voorover en stikte omdat ze vast zat in het harnas. Haar lichaam werd enkele uren later gevonden door de verpleegkundigen van de ochtendploeg.

De verpleegster betuigde voor de rechters haar spijt en verklaarde dat ze wilde dat ze de klok kon terugdraaien. Haar advocaat noemde het overlijden een bijzonder spijtige samenloop van omstandigheden en vroeg de opschorting. "Deze vrouw is een plichtbewuste verpleegkundige die nog altijd in dienst is en een empathische band heeft met de bewoners. Uit haar evaluatieverslagen blijkt dat het een gewaardeerde verpleegkundige is."