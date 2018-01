Vermiste vrouw dood in kelder van arts

Een 83-jarige vrouw uit Luik die al een maand vermist is, is dinsdagavond dood teruggevonden in de kelder van haar arts. Dat meldt het parket van Luik. Het is nog niet duidelijk hoe het lichaam van de vrouw daar terechtkwam, maar het lijkt niet om een verdacht overlijden te gaan.

De vrouw had op 22 december voor het laatst een bezoek gebracht aan haar arts. Die stelde vast dat de patiënte een verwarde indruk maakte, maar voor de rest in behoorlijk goede gezondheid verkeerde. Een dag later werd de vrouw nog gezien bij de plaatselijke bakker, maar daarna was ze spoorloos verdwenen. Het gerecht had daarna een onderzoek opgestart.

De vrouw werd dinsdagavond teruggevonden in de kelder van het gebouw waarin de de huisartsenpraktijk van haar dokter gevestigd is. De vrouw van de arts trof het lichaam aan.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden van de verdwijning. Maar volgens de gerechtsarts gaat het niet om een verdacht overlijden. De autopsie heeft geen betrokkenheid van een andere persoon aan het lichaam gebracht.