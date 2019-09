Vermiste vrouw (67) dood aangetroffen in haar tuin in Brakel

Een 67-jarige vrouw uit Brakel die al een week vermist was, is door de federale politie dood teruggevonden in de tuin van haar woning. De vrouw is vermoord. De omstandigheden zijn nog onduidelijk.

Lutgarde Maes was vorig week vrijdag voor het laatst gezien in haar huis aan de Elverenberg in het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Oudenhove, een deelgemeente van Brakel. De politie had gisteren in opdracht van het parket nog een opsporingsbericht verspreid.

Een forensisch team onderzoekt de omstandigheden waarin de vrouw om het leven is gekomen.