Vermiste jongen (11) uit Landen teruggevonden

De elfjarige vermiste jongen uit Landen is veilig en wel teruggevonden. Dat meldt Child Focus. Hij bevindt zich momenteel in Nederland.

De organisatie had op vraag van de gerechtelijke diensten een opsporingsbericht verspreid na de verdwijning van het kind. De jongen is in Nederland samen met zijn biologische vader gelokaliseerd. De verdere afhandeling is in handen van het parket en de jeugdrechtbank, zo wordt gesteld.

Het kind, dat bij zijn pleegouders in Landen woonde, was sinds zondagnamiddag vermist. Hij ging bij een vriendje verderop in de straat spelen, maar is daar nooit aangekomen. De 55-jarige vader mocht geen contact meer hebben met zijn zoon.