Vermiste Grigor (16) dood teruggevonden

De 16-jarige Grigor Sukyasyan uit Kortenberg, die vorige week woensdag spoorloos verdween, is dood teruggevonden. Dat bevestigt Child Focus op Twitter. De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk.

Grigor verdween op woensdag 24 april tussen 17 uur en 19.30 uur uit zijn ouderlijk huis in Kortenberg (Vlaams-Brabant). Dagenlang was de jongen onvindbaar, ondanks grootschalige zoekacties en de inzet van een politiehelikopter.

Het enige aanknopingspunt was een briefje dat hij achterliet. ’Ik ga bij mijn vriend slapen. Als ik het had gevraagd, hadden jullie ‘nee’ gezegd. Sorry. Maak je geen zorgen’, stond er. Alleen: niemand wist om welke vriend het zou kunnen gaan. Grigor haalde voor zijn verdwijning ook de simkaart uit zijn gsm en verstopte ze. De telefoon zelf nam hij wel mee. Voor de rest liet hij alles achter: hij nam zelfs geen geld mee.

“We begrijpen het niet. Hij vroeg altijd alles, al was het maar of hij iets mocht eten”, reageerden vader Romik en moeder Ofelya deze week.