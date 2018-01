Vermist meisje (14) uit Brecht gevonden

Het veertienjarige meisje uit Brecht dat sinds gisteren vermist was, is terecht en verkeert in goede gezondheid. Child Focus verspreidde op haar website een opsporingsbericht en vroeg iedereen om tips door te geven.

Child Focus bedankt op sociaalnetwerksite Twitter iedereen die het bericht mee heeft helpen verspreiden. "Xanthe is veilig en wel teruggevonden", klink het. "Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht."