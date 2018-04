"Vermijd zone van Antwerpse Ring"

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de Antwerpse Ring te vermijden, omdat er sinds gisterenavond gewerkt wordt in Deurne. Het gaat om ingrijpende en dringende herstellingswerken aan het wegdek. “Er is versmalde doorgang in beide richtingen. Hou rekening met vertragingen”, klinkt het.

De werken op de Antwerpse ring (R1) werden gisteren aangevat. Ze zijn nodig omdat boringen in het kader van de Oosterweelverbinding tot een verzakking hebben geleid.

De schade is het grootst op de drie rechtse rijstroken richting Nederland: de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de R1 zelf. Op de andere rijstroken is er eveneens een niveauverschil ontstaan, maar dat zou nog "aanvaardbaar" zijn, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het doorlopend gewapend beton zal op drie rijstroken over een lengte van 15 meter ter hoogte van Deurne volledig verwijderd en vernieuwd worden. Tijdens de werken zal ook nog een extra rijstrook van de R1 worden afgesloten als veiligheidsstrook. Tegen het einde van de paasvakantie, op zondag 15 april, zouden de werken afgerond moeten zijn.

Zone vermijden

Automobilisten krijgen alvast de raad om de regio te vermijden, als ze dat kunnen. “Hou rekening met vertragingen! Je kan de zone nu beter vermijden”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Rond 8 uur moet het verkeer vanuit Nederland op de E19 rekening houden met een halfuur tijdverlies.

(Lees verder onder de tweet)

Een blik op de Antwerpse wegenkaart. Sinds gisteravond wordt gewerkt op #R1 in Deurne, met versmalde doorgang in beide richtingen. Hou rekening met vertragingen! Je kan de zone nu beter vermijden. pic.twitter.com/94VDzdCP36 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 10 april 2018

Omleidingen

Om de hinder voor het verkeer te spreiden, zal het verkeer richting Nederland twee extra rijstroken krijgen via een doorsteek door de middenberm. Het verkeer richting Gent beschikt dan nog over drie rijstroken, het verkeer richting Nederland krijgt er vier aangezien er één moet worden voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. De afrit en oprit Deurne worden de hele week afgesloten.

Gebruikers van de op- en afrit Deurne zullen worden omgeleid langs Merksem. AWV vraagt verder om over langere afstand de Antwerpse ring te vermijden tussen Gent en Hasselt en voor een omweg via Brussel te kiezen. Wie Antwerpen als bestemming heeft, kiest beter voor het openbaar vervoer.

Foto: archiefbeeld