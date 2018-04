Vermijd volgende week Ring Antwerpen

Wie de komende week met de auto Antwerpen in of voorbij moet, kan de Ring maar beter vermijden. Er gaan vier rijstroken dicht in Deurne, want door de boringen voor de Oosterweelverbinding is er een stuk van de weg verzakt.

Aan de afrit van Deurne op de Ring rond Antwerpen, starten morgen werken. Dat gebeurt in het kader van de voorbereidingen voor de Oosterweelverbinding. Er zijn boringen uitgevoerd, waardoor vermoedelijk een stuk van de weg nu verzakt is en dat probleem moet van de baan.

Vier rijstroken dicht

Om de verzakking te herstellen, worden gedurende een volledige week, vier rijstroken richting Nederland afgesloten. Dat bevestigt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer in Antwerpen aan VTM NIEUWS.

Middenberm open

“Om zware files te voorkomen, gaan ze de middenberm openbreken en alle resterende rijstroken verdelen over beide rijrichtingen”, klinkt het. Toch wordt er veel hinder verwacht en roept men op om de Ring volledig te mijden.