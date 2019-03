Vermassen vraagt vrijspraak voor verdachte neurochirurge

De vijfde dag van het proces tegen Mehrnaz Didgar voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven stond helemaal in het teken van het pleidooi van Jef Vermassen. Na zijn vraag aan de jury om de neurochirurge onschuldig te verklaren aan de dood van haar dochter is de vrijspraak niet langer onmogelijk.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017. In de debatten over de schuldvraag bewandelden de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie de voorspelbare paden. Beide verzochten de jury om Mehrnaz Didgar donderdag schuldig te verklaren.

Hamvraag van de dag was wat Jef Vermassen aan de gezworenen zou vragen. Hij pleitte onschuldig voor zijn cliënte, op basis van onweerstaanbare drang in artikel 71 van het strafwetboek. Verrassend en ook weer niet. De raadsman had vorige week op de eerste dag van het proces al in zijn kaarten laten kijken tijdens de voorlezing van de akte van verdediging. "Het volstaat niet om de feiten te plegen en te bekennen. Vraag is of we haar daarvoor verantwoordelijk kunnen stellen."

Hij herhaalde dat de beschuldiging van moord op zich niet betwist wordt. De verstikking nam vijftien minuten in beslag. Didgar heeft dat getimed met haar chronometer. Voor de tegenpartijen kwam de vraag van Vermassen onverwacht. Veel waarnemers dachten dat hij zich vooral zou focussen op de strafmaat, na de schuldigverklaring dus. Het witte konijn dat de raadsman uit zijn mouw schudde, was een precedent voor de raadkamer in Dendermonde van negen jaar geleden.