Vermassen eist duidelijkheid over de Reus

Advocaat Jef Vermassen stelt zich grote vragen bij het nieuws dat Chris B. toch niet de Reus van de Bende van Nijvel zou zijn. "Speurders zeggen nu dat alle verklaringen over de Reus gelogen zijn, maar waarom is het dan gelogen? We krijgen alleen het bericht dat het fout is", zegt hij aan VTM NIEUWS.

"Dit bewijst dat het zeer moeilijk zal zijn om de waarheid te achterhalen", zegt Vermassen, die advocaat is van Bende-slachtoffer David Van De Steen. "In een klassiek onderzoek geeft het openbaar ministerie informatie aan het publiek als er iets positiefs te melden valt. Hier beroept men zich steeds op het geheim van het onderzoek en horen we steeds negatieve dingen. Dit zet het vertrouwen in het onderzoek opnieuw op de helling", gaat Vermassen verder.

Gelekt

In Het Laatste Nieuws zijn het speurders die anoniem melden dat ze er bijna zeker van zijn dat Chris B. niet de befaamde Reus is. "Ofwel heeft er iemand gelekt die dat niet mag, en dan moet die gesanctioneerd worden", zegt Vermassen. "Ofwel is dit opnieuw een manier om een ballonnetje op te laten."

Waarom gelogen?

Toch is Vermassen niet overtuigd van de echtheid van de beweringen, hij wil er alvast meer bewijzen van zien. "Het gaat hier opnieuw om een zogezegde vergissing. Bestaat de familie van Chris B. uit leugenaars of heeft Chris zelf op zijn sterfbed een grapje uitgehaald? Ze zeggen dat het allemaal gelogen en uitgevonden is. Maar waarom dan? Waarom klopt het niet? Die uitleg krijgen we niet", sluit Vermassen af.

Doofpotoperatie

"Alle mensen die ik tegenkom zeggen mij hetzelfde: 'Als dit geen doofpotoperatie, dan weet ik het ook niet meer'", zegt David Van De Steen, slachtoffer van de Bende. "Er waren zoveel tips, er waren slachtoffers die Chris B. herkenden als de Reus, en nu vegen ze dat allemaal van tafel. Waar zijn die mannen mee bezig?"

Hij stelt zich ook vragen bij de werkwijze van de speurders. "Zo'n dingen werken heel hard op je gemoed. Het is al erg, en ze doen er schepjes bovenop. Als hij het niet was, wat was het dan wel?", vraagt Van De Steen zich af.

Lees ook: Chris B. dan toch niet de Reus Bende?