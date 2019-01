Vermassen: "Als de dominostenen nu vallen, komen we misschien bij een dader uit"

Advocaat Jef Vermassen reageert voorzichtig op de arrestatie van voormalig Bendespeurder Philippe V.: 'Ik heb een beetje schrik dat het weer tot niets zal leiden', aldus Vermassen

Philippe V., de ex-speurder in het Bende-onderzoek, loopt al sinds 2013 in het vizier van de speurders. Hij wordt ervan verdacht in 1986 het onderzoek naar de Bende van Nijvel gemanipuleerd te hebben. “Men is inderdaad al zes jaar bezig met die piste, en dan denkt men de ene keer ja, dan neen, het zal toch geen spoor zijn."

"Het is alleszins iets verdachts. Alleen heb ik een beetje schrik dat het weer tot niets zal leiden en dat de nabestaanden en de rechtstreekse slachtoffers zoals David, dat die weer in de kou staan, dat die weer valse hoop gaan creëren, en dat er weer niks uit komt."

Toch is er ook nog hoop: "We moeten blijven zoeken, we moeten blijven hopen en misschien zal men op die manier kunnen terechtkomen bij ‘wie heeft dat gezegd, en waar haalt die zijn informatie?’,en als de dominosteentjes dan op elkaar vallen: klein kansje, blijven hopen.”