Op de Brusselse Ring is een verlichtingspaal op de middenberm neergehaald, die dreigde om te vallen, ter hoogte van Anderlecht-Industrie. De ring was een tijdlang in beide richtingen volledig afgesloten, omdat het niet duidelijk was in welke richting hij zou vallen. De hulpdiensten en medewerkers van Wegen en Verkeer kwamen ter plaatse om de paal veilig naar beneden te halen. Hoe het komt dat de verlichtingspaal instabiel was, is nog niet duidelijk.