“Verlaag de verkeersboetes”

“De verkeersboetes die we moeten opleggen, zijn veel te hoog. En dat is zinloos, want velen betalen ze toch niet”, klinkt het bij politierechters Paul Geukens (60) en Theo Wilsens (61). En dus pleiten ze in de kranten van Mediahuis voor lagere boetes. Maar die moeten dan wel effectief geïnd worden.

Politierechters in Hasselt en Beringen, Paul Geukens (60) en Theo Wilsens (61), trekken aan de alarmbel. Beide mannen vinden dat er te veel wetten zijn, waar niemand nog aan uit kan. Daarnaast moeten ze soms zware straffen opleggen, zonder rekening te houden met de omstandigheden van een overtreding.

Te weinig boetes betaald

Zeker wanneer het over verkeersboetes gaat, doen Geukens en Wilsens een opmerkelijke oproep. Ze roepen op tot goedkopere boetes, maar benadrukken dat die dan wel betaald moeten worden. Vandaag zou dat nog veel te weinig het geval zijn.

"Te veel mensen betalen hun boetes niet, omdat ze het geld er niet voor hebben. Ze zitten in schuldbemiddeling of leven van een leefloon", klinkt het. Dat straffen zo worden ontlopen, vinden de rechters niet kunnen. "Hardleerse en zware overtreders moeten aangepakt worden, de pakkans moet hoger zijn en boetes moeten effectief geïnd worden", vinden ze.