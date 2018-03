Verkrachte meisjes spreken: "we konden ons niet verzetten"

De twee jonge vrouwen van 21 en 22 uit Leiden en Leiderdorp die in een Antwerps hotel slachtoffer werden van een groepsverkrachting, doen in de Nederlandse krant De Telegraaf hun verhaal. Ze zijn boos om de foute verhalen die verspreid worden, en willen daarom praten. “Alles gebeurde in een waas, we konden ons niet verzetten”, klinkt het.

De dames willen de verschrikkelijke details van de nacht niet naar boven halen, want "het is een nachtmerrie die waarheid is geworden, alles gebeurde in een waas en we konden ons niet verzetten, we konden helemaal niets". Maar ze willen wel reageren op de uitspraken van de hoteluitbater dat zij en haar vriendin “ongewild de verkrachters geholpen moeten hebben” en "dat onbekende mannen het hotel niet binnen raken". Die reacties maken hen erg boos.

Onbeveiligd hotel

De eigenaar van het hotel vertelde na de feiten dat de jongedames om half vijf samen met twee mannen aankwamen. “Ze waren onder invloed, maar het is niet zo dat ze bewusteloos over de schouder hingen.” Een van die mannen liet volgens de hotelbaas later zijn vrienden binnen, die eerder nog waren weggestuurd door de nachtportier. “Dat gebeurde uit het zicht van de bewaker”, vertelde de eigenaar.

De man erkent intussen wel dat er in het hotel geen camera’s hangen. “Dat is niet verplicht. Er is wel 24 uur per dag bewaking”, klonk het. “Als hier ’s nachts plots vijf onbekende mannen staan, laten we ze niet binnen. We werken met codes.”

Volgens de dames was het hotel echter niet beveiligd en kan iedereen er zo binnenwandelen. “Er waren geen camera’s en er waren geen codes om binnen te komen. En de receptioniste heeft ons verteld dat de nachtportier helemaal geen mensen heeft buitengezet”, vertellen ze. “De hoteleigenaar probeert een wit voetje te halen, wat ons super boos en verdrietig maakt", maken de dames duidelijk. "Natuurlijk is het fijn dat hij een van de daders heeft vastgehouden. Maar het hotel was niet goed beveiligd."

