Verkoop alcoholvrije dranken breekt records

In 2018 is 240.000 miljoen liter alcoholvrije drank verkocht, en dat is een record. In twee jaar tijd verdubbelde de verkoop van wijn en bier zonder alcohol. Bijna alle grote bier-en wijnhuizen investeren nu in zo’n alternatieven.

Bij supermarktketens Delhaize en Colruyt is het aanbod de afgelopen 5 jaar verdubbeld, want de vraag naar alcoholvrije dranken is groot. Sinds 2014 is de verkoop verdrievoudigd, in 2018 is er zo 240.000 miljoen liter alcoholvrije drank verkocht, een stijging van 63 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Toch blijven echt kenners volhouden dat de specifieke smaak die alcohol toevoegt aan de drank, onvervangbaar is.