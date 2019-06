In het binnenland is het ook vandaag nog puffen, maar aan zee is het beduidend frisser. Daar zou het vandaag zelfs 6 graden frissen worden dan in het binnenland. Wie vandaag verkoeling zoekt, trekt dus maar beter naar de kust.

In het centrum van het land blijft het overwegend droog en het wordt zowat 27 graden in het centrum. Aan zee is het veel koeler met maxima rond 21 graden, in Belgisch Lotharingen wordt het nog 29 of 30 graden. Er staat een matige west- tot noordwestenwind, zegt het KMI.