Verkiezingen op 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees parlement en de regionale parlementen. Dat is nu helemaal zeker na een stemming in het Europees parlement in Straatsburg. Wellicht vinden ook de federale verkiezingen plaats op 26 mei.

De Europese verkiezingen zullen worden gehouden tussen donderdag 23 mei en zondag 26 mei 2019. Die vier dagen moeten alle EU-lidstaten verkiezingen organiseren volgens hun eigen kieswetgeving. Zo worden de Europese verkiezingen in Nederland traditioneel op een donderdag gehouden, terwijl in België en de meeste andere landen de kiezers op zondag naar de stembus trekken.

Gevolgen brexit

Door de brexit worden er niet langer 751, maar wel 705 Europese parlementsleden verkozen. Van de huidige 73 Britse zetels worden er 27 verdeeld onder veertien lidstaten die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in het Europese halfrond. De 46 overige zetels worden vrijgehouden voor een eventuele volgende uitbreiding van de Europese Unie.

Europees en regionaal

Omdat in ons land de regionale verkiezingen samenvallen met verkiezingen voor het Europees parlement, worden ook het Vlaams parlement, het Waals parlement, het Brussels parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Duitstalige gemeenschap op 26 mei verkozen.

Anders dan de regionale verkiezingen, hoeven de federale verkiezingen in België (nog) niet samen te vallen met de Europese. Als de regering-Michel de rit uitdoet, is de kans groot dat ook de federale volksvertegenwoordigers op 26 mei verkozen zullen worden. Ook vijf jaar geleden werden alle verkiezingen op één dag gehouden.