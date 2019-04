Verkeerszondaars voortaan sneller voor rechter

Justitie richt haar pijlen op veel­plegers in het verkeer. Wie vaak in de fout gaat, zal niet alleen een boete moeten betalen maar voortaan ook sneller voor de politierechter verschijnen. Dat kan dankzij een computersysteem dat alle gegevens van overtreders samenbrengt.

Naast het volautomatisch versturen van boetes, geeft dat Justitie ook een veel beter zicht op ­recidivisten: mensen die boete na boete verzamelen, maar hun gedrag niet ­proberen te veranderen.

De politierechter zal die veelplegers voortaan een zwaardere geldboete kunnen geven, of zelfs een gevangenisstraf. "Hij kan ook kiezen voor alternatieve straffen, zoals een cursus volgen", zegt Edward Landtsheere van de FOD ­Justitie.

Op dit moment blijft één op de vijf ­verkeersboetes onbetaald. Ook dat gaat Justitie strenger bestraffen. Binnenkort kunnen onbetaalde boetes eenvoudiger worden geïnd via de belastingbrief of door beslag te leggen op het loon of de ­auto van de overtreder.