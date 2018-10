Verkeersinfo Qmusic en Joe verloopt nu via Waze

Het verkeersoverzicht op radiozenders Qmusic en Joe wordt sinds vandaag gelezen op basis van data die de navigatieapp Waze opslaat. Doordat Waze info verzamelt van mensen die de baan op zijn, kunnen verkeersproblemen veel accurater worden weergegeven dan vroeger, toen TomTom gebruikt werd.

Qmusic en Joe zijn de eerste radiozenders die hun verkeersinformatie via Waze opstellen, 's werelds grootste op community gebaseerde verkeers- en navigatieapp. Bijgevolg zal de verkeersinformatie, die om het half uur te horen is op Qmusic en Joe, nog gedetailleerder en actueler zijn. Waze maakt het mogelijk om rapporten te zien van miljoenen lokale Wazers op de weg en die info om te zetten naar bruikbare en betrouwbare verkeersinformatie.

"Gedetailleerd en accuraat"

An Caers, directeur radio, is alvast enthousiast over het nieuwe initiatief: "Radio wordt vaak en veel beluisterd in de wagen. Naast veel muziek en fijne babbels is het immers de manier om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws en verkeer. Het is cruciaal voor onze vele luisteraars dat deze info gedetailleerd en accuraat is. En wie levert die info beter dan de weggebruiker zelf? We zijn dan ook blij dat we met Qmusic en Joe als eerste in Vlaanderen aan de slag gaan met dé referentie op markt, Waze."