Verkeersdoden in Vlaanderen met 10% gedaald

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is vorig jaar met tien procent gedaald. Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Ook het aantal gewonden in het verkeer is gedaald met ongeveer zeven procent.

Vorig jaar werden bij verkeersongevallen in Vlaanderen 222 doden ter plaatse geregistreerd, dat zijn er 24 minder dan in 2016. Als daarbij de slachtoffers geteld worden die binnen een maand na het ongeval nog overleden zijn, dan komt het aantal voor Vlaanderen in 2017 op ongeveer 290.

Dat cijfer ligt weliswaar nog een eind verwijderd van de Vlaamse doelstelling voor 2020, namelijk maximum 200 verkeersdoden. Om de doelstelling te behalen, zou het aantal verkeersdoden in Vlaanderen de komende jaren nog met gemiddeld 30 doden per jaar moeten dalen.

Ook het aantal gewonden (29.346) daalde vorig jaar ten opzichte van 2016 (-6,9 procent), net als het aantal letselongevallen (23.092, -6,9 procent ten opzichte van 2016). Met deze cijfers behaalt Vlaanderen een nieuw laagterecord voor alle ongevalsindicatoren.

Ongevallen per provincie

Recorddalingen van het aantal letselongevallen werden opgetekend in alle Vlaamse provincies. De daling was het grootst in de provincie Limburg (-11,9 procent), gevolgd door Vlaams-Brabant (-8,6 procent), West-Vlaanderen (-8,3 procent), Antwerpen (-5,5 procent) en Oost-Vlaanderen (-4,3 procent).

De provincie Antwerpen kende jammer genoeg een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse (+17), terwijl het dodental stabiel bleef in Vlaams-Brabant (+0). West-Vlaanderen (-17), Oost-Vlaanderen (-15) en Limburg (-9) registreerden dan weer een behoorlijke vermindering van het dodental in vergelijking met 2016. De drie provincies zagen zelfs een laagterecord van dit cijfer.

Maatregelen

“Het is niet mijn doel om altijd maar onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera’s”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken. Hopelijk erkennen Vlamingen dankzij deze daling van het aantal verkeersdoden met tien procent dat onprettige maatregelen levens kunnen redden.”

Foto: archief