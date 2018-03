Verkeersboetes voortaan online: zo werkt het

Binnenkort zal je nog maar één brief krijgen als je een verkeersovertreding begaat. De betaling, een bezwaar aantekenen en hulp bij de administratie kan dan allemaal online. Dat laten minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een gemeenschappelijke persconferentie weten.

De digitalisering van verkeersboetes zorgt voor 3,5 miljoen brieven minder per jaar, er komt meer ruimte voor politie en justitie en buitenlanders die een verkeersovertreding begaan zullen ook effectief moeten betalen. Maar wat betekent het voor jou?

Stel dat je een verkeersovertreding begaat, krijg je één brief met daarin zowel de mededeling van de overtreding als het voorstel tot minnelijke schikking (het betalingsformulier). Als je akkoord gaat met die minnelijke schikking, kan je dus onmiddellijk betalen. Ben je het er niet mee eens? Dan kan je gewoon surfen naar www.verkeersboetes.be, waar je een bezwaar kan aantekenen.

Nu kan dat gewoon online. De website www.verkeersboetes.be bestaat al sinds juli 2017. Al meer dan 70.000 overtreders maakten al gebruik van het systeem. Dat je slechts één brief krijgt is nieuw. Hiervoor kreeg je eerst een brief met de mededeling van je overtreding en nadien nog eens een brief met de aanmaning tot betaling. Ook daarna gebeurde alles via brief.

Echt politiewerk

Die digitalisering spaart natuurlijk ook wat mankracht. "Zo zullen 270 politiemensen zich voortaan niet meer met administratie bezig moeten bezighouden. Zij kunnen dan opnieuw écht politiewerk doen", zegt Jambon nog.

Meer flitscontroles

Dat biedt natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden. Zo zullen er vaker flitscamera's ingezet worden, zegt Koen Ricour, de directeur van de Wegpolitie. "We gaan veel efficiënter kunnen werken, met andere woorden: meer vaststellingen kunnen doen met hetzelfde personeel. Jammer genoeg moeten we nu nog flitscamera’s afzetten omdat we de capaciteit niet hebben om ze te verwerken."

Buitenlanders

Een ander voordeel van de digitalisering? "Ook buitenlanders die hier overtredingen begaan, moeten hier betalen", zegt Jambon. "In het verleden was dat dikwijls nogal moeilijk om die te innen."