Vergoeding voor klanten Proximus?

Het is voorlopig nog onduidelijk of de klanten van Proximus vergoed zullen worden voor de storing van gisterenavond. Verschillende klanten vroegen op Twitter om een compensatie, maar volgens Proximus is het te vroeg om daar iets over te zeggen.

Heel wat klanten van Proximus ondervonden gisteren hinder door een algemene storing op het netwerk, waardoor ze het een tijdje zonder televisie moesten stellen. Rond 21.15 uur werd het netwerk gradueel hersteld. Later op de avond waren volgens Proximus alle problemen van de baan, al ondervonden heel wat klanten ook vandaag nog problemen met hun internet, telefonie en televisie.

Proximus bekijkt nu of ze de klanten al dan niet gaan vergoeden en hoe dat dan geregeld moet worden. "Niet alle klanten werden namelijk getroffen en daarnaast konden sommige klanten wel een deel van het aanbod ontvangen. Voorlopig is het nog te vroeg om hier al uitspraken over te doen", zegt Nele Van Malderen van Proximus.

Geen recht op compensatie

De getroffen klanten hebben volgens consumentenorganisatie Test Aankoop alvast geen recht op een compensatie. "Momenteel is daar nog geen wettelijk kader voor. Daar wordt wel aan gewerkt binnen het kabinet van minister De Croo, maar alleen voor onderbrekingen van 12 uur of meer. De klanten van Proximus zijn nu dus afhankelijk van de goodwill van de operator om alsnog een compensatie te krijgen", zegt woordvoerder Simon November aan VTM NIEUWS.

Intussen is duidelijk dat de problemen veroorzaakt werden door een elektriciteitsstoring in een van de datacentra. Proximus probeert nu te bepalen hoe ze het probleem in de toekomst kunnen vermijden.

