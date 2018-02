Vergiftigde zanger Lugovski aan beterhand

Zanger Andrei Lugovski, die in het ziekenhuis ligt nadat iemand hem heeft vergiftigd met thallium, is aan zijn revalidatie begonnen. “Hij ligt niet meer op intensieve zorg, maar in een gewone kamer ”, zegt zijn zus Alina aan VTM Nieuws. “Hij heeft in zijn bed al proberen te zingen, maar het lukt hem niet. Hij heeft nog te veel pijn.”

Dit weekend hebben de dokters de dialyse van zijn bloed stopgezet. “Die dialyse was voor Andrei heel vermoeiend”, zegt Alina. “Acht uur per dag hing hij aan een machine om het thallium uit zijn bloed te zuiveren. De waarden zijn fel verbeterd, de rest van het gif hopen de dokters met medicijnen uit zijn lichaam te krijgen. Hij is nu minder suf, maar toch heeft hij nog veel pijn, vooral aan zijn benen en zijn hoofd.”

Fan

Het gerecht vermoedt dat een fan thallium in het eten of drank van de Idool-finalist heeft gemengd. Speurders hebben al verschillende mensen ondervraagd, maar op dit moment is nog niemand opgepakt. Pas nu beseft Andrei ten volle wat er met hem is gebeurd.

“Dat is voor hem een shock”, zegt Alina. “Hij heeft er nachtmerries over. Hij begrijpt echt niet wie zoiets gedaan heeft. Zelf stellen we niet te veel vragen. Dat kan stress bezorgen, en dat moeten we vermijden, want ook zijn zenuwstelsel is aangetast. Om die reden is hij ook nog niet ondervraagd door de politie. Daarvoor is hij nog te zwak.”

Sinds december

Andrei ligt al sinds eind december in het ziekenhuis. Zijn zus Alina is hoopvol, maar ze denkt niet dat haar broer nog volledig de oude zal worden. “Hij is echt door het oog van naald gekropen. Nu is het afwachten welke organen zijn aangetast. Zijn nieren zijn verzwakt, hij ziet ook nog niet goed. We moeten hem ook helpen met te eten, want zijn vingers zijn nog deels verlamd. Hij moet van nul herbeginnen. Hij moet opnieuw leren stappen, elke dag een halfuur met de hulp van een kinesist. Ook al ligt hij nu op een gewone kamer, hij zal nog een hele tijd in het ziekenhuis moeten blijven."

Zingen?

Andrei hoopt vooral dat hij nog zal kunnen zingen. “Hij heeft het in zijn bed al geprobeerd, maar het lukt hem niet”, zegt Alina. “Hij moet geduld hebben. Hij kan met moeite spreken door een verlamde kaak, het is veel te vroeg om al te zingen. Toch vindt hij het spijtig dat hij er niet is voor zijn fans.”

