Verdwaalpaal met 'lachend kakske' in Oostende gestolen

In Oostende is de verdwaalpaal met het 'lachend kakske' gestolen, één van de drie nieuwe emoji-palen die verloren gelopen kindjes moet helpen hun mama of papa terug te vinden. "We zullen via camerabeelden proberen achterhalen wie achter de diefstal zit", klinkt het bij burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De nieuwe verdwaalpalen zijn pas sinds dit weekend in gebruik in Oostende. Maar vanmorgen ontbrak de paal met het 'lachend kakske'. De prijs van zo'n paal bedraagt 2.500 euro. De verdwijnpalen met het hartje en de smiley staan er wel nog.