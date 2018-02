Verdrinking carnavalist: geen kwaad opzet

De 43-jarige carnavalist uit Halle die gisteren om het leven kwam toen hij in de Dender viel in Aalst, is gestorven door verdrinking. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. Er is geen sprake van kwaad opzet.

Gisterenochtend om 5.20 uur hoorde een koppel een persoon om hulp roepen vanuit het water. Ze belden meteen de politie. Die kwam ter plaatse en zag een man met een rode jas in het water liggen. Ze probeerden de man nog te redden door een reddingsboei naar hem te gooien, maar door de sterke stroming raakte hij niet tot bij de boei. Meteen werd er een grote zoekactie op poten gezet. Rond de middag werd het lichaam van de man aangetroffen in de Dender.

Extra patrouilles

Om de overleden man te eren, werd gisteren een minuut stilte gehouden voor de maandagstoet en de ajuinworp. Ongeveer 5.000 carnavalisten woonden dat moment bij. Vannacht heeft de politie van Aalst extra gepatrouilleerd en gecontroleerd in de buurt van de Dender. Agenten liepen langs de oevers om te kijken of er geen carnavalisten te dicht bij het water wandelden.

