Verdediging de Clercq vraagt vrijspraak

Op het proces over de Kasteelmoord heeft de advocaat van Evert de Clercq de vrijspraak gepleit. Volgens meester Thomas Gillis bestaat er absoluut geen zekerheid over de rol van de Zeeuw. "Wij moeten geen pistes zoeken, maar er zitten er genoeg in het dossier."

Evert de Clercq bracht volgens het openbaar ministerie Pierre Serry en schutter Antonius van Bommel met elkaar in contact. De verdediging pleitte dat die stelling bijna uitsluitend gebaseerd is op de verklaringen van Serry. Diezelfde Serry had vanaf eind oktober 2011 contacten met Tinus van Wesenbeeck. "Op dat moment was het net mislukt met de Tsjetsjenen, dat is toch allemaal niet toevallig", aldus meester Gillis.

Vuurwapen

Amper drie dagen voor de feiten bevonden Serry en van Wesenbeeck zich ook samen op de snelwegparking in Ranst. In het dossier steekt ook politionele informatie uit Nederland. Daarin staat onder andere dat Johnny Vanlingen het vuurwapen zou geleverd hebben op vraag van van Wesenbeeck. "Wij moeten geen pistes zoeken, maar er zitten er genoeg in het dossier. Dit luik geeft dat duidelijk aan."

Moordzaak

Meester Gillis pleitte ook nog kort over de mogelijke rol van een zekere Peerke Schoofs. "Hij duikt op in de moordzaak waarvoor van Bommel in Nederland veroordeeld is. En hij duikt op in de telefonie van van Bommel in deze zaak. Ik stel het maar vast." Ten slotte werd verwezen naar een zekere Cengiz uit Eindhoven. "Die Turkse man was volgens politionele informatie aanwezig bij de kasteelmoord. De politie zegt zelf dat hij sprekend lijkt op de man die in de kerstperiode werd gezien aan het kasteel."

De advocaat van Evert de Clercq sloot zijn pleidooi af door te stellen dat er minstens twijfel bestaat over de schuld van zijn cliënt. "Er zijn veel redenen om te twijfelen. Het lot van Evert de Clercq ligt in uw handen."