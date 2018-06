Verdachten vrij door overvolle gevangenis

Drie verdachten in voorhechtenis worden vrijgelaten omwille van mensonwaardige omstandigheden. De gevangenis van Mechelen is overbevolkt, en daarom velt de raadkamer dit oordeel. De raadkamer wou ook andere acht andere verdachten vrijlaten maar daartegen ging het parket in beroep.

Voor welke feiten de drie in voorhechtenis zaten, is niet duidelijk. De acht verdachten tegen wiens vrijlating het parket in beroep ging, moeten terug achter de tralies. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling (KI) moet zich nu over het beroep van parket buigen. In afwachting daarvan blijven zij in de Mechelse gevangenis zitten.