Verdachte zuuraanval Antwerpen bekent

De hoofdverdachte van de zuuraanval in Antwerpen heeft bekentenissen afgelegd. Dat bevestigt zijn advocaat Eric Bertels aan VTM NIEUWS. De man, ex-vriend van het slachtoffer, blijft aangehouden. Het 40-jarige slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De aanval vond eergisteren rond de middag plaats op het Sint-Jansplein in Antwerpen. De vrouw was aan het wachten op de bus toen ze benaderd werd haar ex-vriend. Die gooide zwavelzuur in haar aangezicht en vluchtte toen weg. De verdachte, geboren in 1960, kom om 16.30 in Borgerhout worden opgepakt.

De zwaargewonde vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verblijft ze nog steeds, en ze is in kritieke toestand.

Gevolgen

De man werd ondervraagd en heeft intussen bekentenissen afgelegd. Dat bevestigt zijn advocaat. Het parket wil niets kwijt over bekentissen, maar zegt wel dat de aanhouding van de man verlengd wordt. Hij riskeert de maximumstraf van twintig jaar cel voor poging tot moord.

Volgens zijn advocaat besefte de man de gevolgen niet die zijn daden konden hebben. Er is een psychiater aangesteld om de toestand van de man te onderzoeken.