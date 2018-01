Verdachte Winterland langer in cel

De man die op zes januari drie voetgangers aanreed op de kerstmarkt in Hasselt en vluchtmisdrijf pleegde, moet nog minstens een maand in de cel blijven. De raadkamer in Hasselt heeft zijn aanhouding zopas verlengd.

Het ongeval gebeurde aan de kerstmarkt Winterland in Hasselt. Drie mensen die op een zebrapad overstaken, werden door de wagen gegrepen. Twee van hen raakten zwaargewond, een derde was lichtgewond.

De bestuurder was dronken en had al drie jaar geen rijbewijs meer na een eerdere veroordeling. Hij vluchtte weg. Het gaat om een 56-jarige man uit Diepenbeek, hij kon later in een café worden opgepakt.

Medicijnen

De bestuurder stopte niet na het ongeval, omdat hij gewoon niet besefte dat ie drie mensen had aangereden, zegt hij. Zo erg was hij onder invloed. Een tijdje geleden had de man van 56 een herseninfarct gekregen. Daarom nam hij medicatie, zo zegt zijn advocate. En daarbovenop had hij ook nog gedronken.

"Bewust zou hij dat niet gedaan hebben, stelt hij nu. Maar in welke toestand was hij zaterdag?", zegt advocate Vanessa Penninger. "Hij zou het bewust nooit gedaan hebben, maar de combinatie van de medicatie met de alcohol heeft gemaakt dat hij niet meer wist wat hij deed en zich daardoor ook weinig herinnert van de feiten zelf."

Aangeslagen

"Hij is ontzettend aangeslagen door de feiten. En hij leeft ook mee met de slachtoffers. Dat is ook de eerste vraag die hij altijd stelt: hoe gaat het nu met de slachtoffers?", zegt de advocate nog.

Het slachtoffer dat het zwaarst gewond was, is sinds gisteren weer thuis. De man van 26 moet wel nog 3 maanden revalideren.

Bekijk ook: