Verdachte voyeur was sportcoach in sporthal

Het gerecht heeft gisteren de vermoedelijke voyeur opgepakt die filmpjes online plaatste van vrouwen uit het Gentse. Het gaat om M.D.B., een 41-jarige man uit Zwijnaarde. Opvallend: hij werkte ook als jeugdcoach in de sporthal waar hij zijn slachtoffers maakte. De man viel door de mand nadat hij geprobeerd had om zijn account te wissen op het voyeuristisch forum. Vandaag beslist de onderzoeksrechter over zijn mogelijke aanhouding.

Afgelopen zondag vielen Gentse speurders ook al binnen bij een 22-jarige man die regelmatig traint in de Gentse sporthal. Er waren op dat moment sterke aanwijzingen dat hij de dader was, omdat hij de vier geïdentificeerde slachtoffers kende. De verdachte werd opgepakt en uitgebreid verhoord over het werk van 'dgreedb' - de schuilnaam van de gluurder - maar de twintiger claimde niets af te weten van het bewuste forum voor voyeurs. De man werd uiteindelijk vrijgelaten toen de 41-jarige M.D.B. in het vizier kwam.

De man uit Zwijnaarde werd gisterenmiddag opgepakt bij drie huiszoekingen. De man zou de gebruiker zijn van de account op het voyeuristisch forum. Hij werd verhoord door de politie en moet een nacht in de cel blijven. De onderzoeksrechter beslist vandaag over zijn aanhouding. Opvallend: de man is jongerencoach in dezelfde sportclub als de vier geïdentificeerde slachtoffers.

Verschillende elementen

Tijdens zijn verhoor gisteravond werd D.B. volgens Het Laatste Nieuws een eerste keer geconfronteerd met tal van elementen die erop wijzen dat hij sinds april 2008 'dgreedb' is, de man die de privacy van vrouwen schendt door zijn filmpjes online te plaatsen op een forum met 170.000 leden. De gluurder gaf zelf aan dat hij al jaren lid is van een gevechtsportclub en filmde vrouwen van bij een DJ-tafel.

Bijkomend element is de webpagina waar D.B. zichzelf als deejay aanprijst. Alle accounts op sociale media die gekoppeld zijn aan zijn artiestennaam als entertainer op privéfeestjes zijn offline. "Raar voor een DJ die normaal zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Maar niet voor iemand die iets te verbergen heeft", klinkt het. Op de webstek van de deejay springt één zin in het oog: hij hoopt dat zijn publiek "proper ondergoed" draagt.