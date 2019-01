Verdachte van diefstal autopsierapporten 22/3 blijft aangehouden

De 27-jarige verdachte van de diefstal in het Brussels parket afgelopen donderdag, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om een teruggekeerde Syriëstrijder die er nu van verdacht wordt een harde schijf te hebben gestolen, met daarop onder andere de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.

Het gaat om Iliass Khayari, die in 2016 nog veroordeeld werd tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man beweerde dat hij in Syrië ook een man had onthoofd maar werd daarvoor niet vervolgd.

Op klaarlichte dag is een dief vorige donderdag het parketgebouw van Brussel binnengedrongen, dat bracht VTM NIEUWS gisteren naar buiten. De man is binnengewandeld in het kantoor van de wetsdokter, en heeft daar de autopsieverslagen gestolen van alle slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Die stonden allemaal op dezelfde harde schijf.

Khayari was op dat moment in het gebouw, is opgepakt en in verdenking gesteld. De onderzoeksrechter beslist nu dat hij in de cel moet blijven.

