Verdachte van aanrijding 'geel hesje' heeft zich gemeld

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die betrokken was bij het doodrijden van een ‘geel hesje’ in Visé, heeft zich vandaag bij de politie gemeld. Dat heeft het OM in Luik bekend gemaakt.

Vrijdagavond werd een vijftigjarige actievoerder in een geel hesje doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik, niet ver van Maastricht. Justitie in België gaat ervan uit dat de man opzettelijk is aangereden. De advocaat van de betreffende chauffeur gaf vandaag aan dat de man zich zou melden. Volgens hem gaat het om een ongeluk. Het parket in Luik had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Limburger.

Vrijgelaten

Zaterdagavond werd een 56-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur aangehouden op verdenking van van de dodelijke aanrijding. Hij bleek onschuldig en is weer vrijgelaten.

De man bleek niets met de aanrijding te maken te hebben, zo maakte de Nederlandse politie gisterochtend bekend. Er was sprake van een verwisseling, omdat agenten het verkeerde kentekennummer hadden doorgegeven.