"Verdachte Steve B. bekent moord op Julie (23)"

De 39-jarige Steve B. uit Antwerpen, de “getuige” die gisterenmiddag werd opgepakt in het station van Leuven, wordt verdacht van de moord op Julie Van Espen. De man heeft gisterenavond bekentenissen afgelegd, bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek aan Het Laatste Nieuws. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Het lichaam van de 23-jarige studente is gisteren tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie in het Albertkanaal gelokaliseerd.

Julie vertrok zaterdag vanuit haar huis in Schilde met de fiets naar Antwerpen-Zuid. Ze zou nooit op haar bestemming aankomen. Zondag werden onder meer het fietsmandje van de jonge vrouw en kledingstukken teruggevonden die bloedsporen bevatten, gisteren is haar lichaam gevonden in het Albertkanaal.

Fietsmandje

De moordverdachte in de zaak, Steve B. (39) uit Antwerpen, is de man met de rugzak voor wie de politie afgelopen nacht een opsporingsbericht verspreidde. Hij werd gefilmd door bewakingscamera’s van het nieuwe trainingscomplex van de Antwerp Giants in de Carrettestraat.

Op de beelden zag de politie dat Steve B. met het fietsmandje van Julie in zijn hand in de richting van het Albertkanaal wandelde, dat 100 meter verderop ligt. Het mandje werd bewust niet getoond op de beelden die de politie verspreidde. Om geen argwaan te wekken, werd het bericht de wereld ingestuurd dat de man gezocht werd “als belangrijke getuige”. Meer dan 200 tips kwamen binnen.

Na die tips ging de politie koortsachtig op zoek naar Steve B. Ze deden invallen in verschillende woningen, maar daar werd de verdachte niet aangetroffen. Het was uiteindelijk door telefonieonderzoek dat hij gelokaliseerd kon worden op een trein die op weg was van Tienen naar Leuven, waar hij volgens z’n oom zijn psychiater zou bezoeken. De politie wachtte hem gistermiddag op in het station van Leuven en kon hem daar arresteren.

De man die verdacht wordt van moord, is geen onbekende voor het gerecht. De politie fotoshopte bewust het fietsmandje van Julie in zijn hand uit de foto voor het opsporingsbericht.

Bekentenissen

In de loop van de avond heeft Steve B. bekentenissen afgelegd, bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek aan Het Laatste NIeuws. Na zijn arrestatie had hij de speurders al meer informatie gegeven over waar ze hun zoektocht moesten concentreren. Toen later het lichaam van Julie werd gevonden, volgden echte bekentenissen. Het Antwerpse parket zal de moordverdachte vandaag voorleiden bij de onderzoeksrechter.

