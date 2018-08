Verdachte Spa is man "met veel problemen"

België gaat de uitlevering vragen van de twee mannen die gisteren in Nederland werden opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij in Spa van afgelopen weekend. Dat zegt de politie van het Nederlandse Limburg op basis van een verklaring van het parket van Verviers. Hoofdverdachte Yvo T. wordt door kennissen omschrijven als een man van 36 "met veel problemen."

De twee mannen werden opgepakt in Nederlands Limburg. Zij waren op het moment van de schietpartij, in de nacht van zaterdag op zondag, samen met Ivo T., de Nederlandse verdachte die zondagochtend al kon worden gevat in Spa. Het parket zal vandaag communiceren over zijn eventuele aanhouding.

Getuigen gemeld

Gisteren hebben twee gezochte getuigen van de schietpartij zich al bij de politie gemeld. Zij zijn intussen verhoord. "Hun verklaringen zullen vergeleken worden met de verschillende elementen die in het kader van het onderzoek verzameld werden", aldus het parket. Bij het schietincident in de nacht van zaterdag op zondag kwam de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury D. om het leven. Gisteren stapten een vijftigtal collega’s van de man samen van het commissariaat naar de plek van de schietpartij om hem te huldigen.

"Man met veel problemen"

Volgens de Nederlandse krant De Limburger komt de hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij uit de Nederlands-Limburgse gemeente Schinnen, vlak bij de Belgische grens. Ook zijn jongere broer zit inmiddels vast.

Volgens het medium gaat het om "Yvo T." en niet "Ivo T.". Hij was samen met zijn broer en vader afgezakt naar Spa voor de Grote Prijs van België Formule 1, om de Nederlander Max Verstappen in actie te zien. Kennissen omschrijven T. in de krant als een man van 36 met veel problemen. Hij woont bij zijn ouders in een caravan in de tuin. Meerdere bronnen zeggen dat hij vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken was, maar hij zou geen zware crimineel zijn.

