Verdachte rugzak achtergelaten op Bobbejaanland: park blijft gesloten

Pretpark Bobbejaanland blijft vandaag gesloten "omwille van veiligheidsredenen". De politie bevestigt aan VTM NIEUWS dat op camerabeelden te zien is hoe een onbekende man een rugzak achterlaat in het park. Momenteel zijn de agenten, samen met politiehonden, op zoek naar die rugzak.

Of de man het terrein al verlaten heeft, is nog niet bekend. Ontmijningsdienst DOVO is momenteel onderweg naar het pretpark.

Er stonden vanmiddag honderden mensen aan de ingang van het pretpark. Zij moeten noodgedwongen weer naar huis. Dat zorgt voor lange files op en rond de parkeerterreinen.

Het park blijft omwille van veiligheidsredenen vandaag gesloten. Meer informatie volgt. Dit werd beslist in overleg met de betrokken veiligheidsdiensten. - Pour des raisons de sécurité le parc reste fermé. Plus d'infos suivront. — Bobbejaanland (@bobbejaanland) 16 september 2018

Foto: archief