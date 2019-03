Verdachte opgepakt na moord in Centrum van Gent

In Gent is een verdachte opgepakt in verband met de moord op straat in het centrum van de stad. Het gaat om een Afghaanse man van 19.

De onderzoeksrechter heeft hem vandaag gesproken op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Zaterdag werd een andere Afghaanse man van 36 met meerdere messteken om het leven gebracht in Gent. De feiten vonden plaats in een pand op het kruispunt van de Ottogracht met de Baudelostraat, waar het slachtoffer woont. De politie pakte eerst drie andere mensen op maar die hadden niks met de feiten te maken. Zij zijn intussen vrijgelaten.