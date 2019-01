Verdachte moordpoging in Knokke opgepakt

In Zwitserland is een verdachte opgepakt van de steekpartij die op 14 december plaatsvond in een woning langs de Cipressenstraat in Knokke-Heist. Het gaat om een 25-jarige man zonder gekende woon- of verblijfplaats. Hij zal wellicht volgende week worden uitgeleverd.

Op 14 december drong A.M. ’s morgens de woning van een 47-jarige vrouw binnen langs de Cipressenstraat in Knokke-Heist. Vermoedelijk was de man op zoek naar waardevolle goederen om te stelen, maar daarbij werd hij op heterdaad betrapt door de bewoonster. De moeder van twee kwam omstreeks 10.20 uur thuis van de tennisclub en stond oog in oog met de indringer. Die diende haar verschillende messteken toe in de nek en armen. Mogelijk probeerde de vrouw, een Scandinavische uit het Brusselse die enige tijd terug naar Knokke verhuisde, zich te verdedigen en stak de verdachte daarom zo vaak.

Het slachtoffer lag enkele dagen in een kunstmatige coma, maar was na enkele dagen buiten levensgevaar. Ze kon na de steekpartij nog zelf de politie bellen. De hulpdiensten moesten een raam aan de voordeur forceren om de woning binnen te geraken. Daar troffen ze de zwaargewonde vrouw aan.

Camerabeelden

Met behulp van camerabeelden konden de speurders de vluchtweg van de verdachte reconstrueren. Hij bleek al rond 8.15 uur in de buurt te zijn opgemerkt met een kaki broek aan en een jas met kap. Na de steekpartij vluchtte hij naar het station van Knokke, om vervolgens via de Knokkestraat verder te wandelen naar Heist. Zaterdag werd in Zwitserland een verdachte gearresteerd nadat de Brugse onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsmandaat had uitgevaardigd.

Weinig gegevens

Het gaat om de 25-jarige A.M., maar dat is voorlopig alles wat het gerecht weet. “De verdachte heeft geen gekende nationaliteit en woon- of verblijfplaats”, stelt het Brugse parket dat de feiten kwalificeerde als poging tot doodslag en diefstal met braak. In welke omstandigheden de vermoedelijke inbreker werd opgepakt, is evenmin duidelijk. “De man zal vermoedelijk in de loop van volgende week door de Zwitserse autoriteiten worden uitgeleverd aan België. Hij werd nog niet verhoord over de feiten.”